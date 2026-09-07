В Белграде пройдут похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов генерала Ратко Младича пройдут в понедельник на кладбище "Топчидер" в Белграде, сообщает сербский телерадиоканал РТС.

Сын генерала Дарко Младич призвал друзей и бывших сослуживцев, всех, кому был дорог Ратко Младич, прийти и отдать ему дань памяти. Ожидается, что из Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) на похороны прибудет большая делегация ветеранов армии боснийских сербов. Ветеранская организация Республики Сербской арендовала для этого 70 автобусов. Всего ожидается присутствие более тысячи человек. Ратко Младич будет похоронен рядом с дочерью Аной, это желание он неоднократно выражал в прошлом.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что власти страны окажут всю необходимую поддержку семье в организации похорон, которые пройдут с соблюдением всех государственных и воинских почестей.

Дарко Младич призвал людей не приносить цветы или венки, но направить деньги на помощь больным детям.

Тело Ратко Младича в четверг было доставлено в Белград из Гааги, где он отбывал пожизненное заключение. В субботу в Доме Армии в Белграде состоялась церемония прощания, в которой приняли участие министр юстиции Сербии Ненад Вуйич, президент Республики Сербской Синиша Каран, глава МВД Республики Сербской Желько Будимир, глава представительства Республики Сербской в Сербии Младжен Цицович, представители ветеранских организаций.

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).