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Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз

Тегеран намерен создать зону с ограниченным доступом за пределами Ормузского пролива

Иран и Оман в ближайшие дни подпишут согласованные маршруты прохода через Ормуз
Фото: AP/TASS

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Новый международный коридор, которым управляет Иран, был согласован с братьями из Омана и будет объявлен в ближайшие дни", - цитируют государственные СМИ Ирана заявление Резаи.

Он также сообщил, что в ближайшие дни за пределами Ормузского пролива будет объявлена новая запретная зона.

По его словам, любое судно, которое войдет в этот район без согласования с Тегераном, будет внесено в санкционный список.

Резаи уточнил, что зона "начнется от линии блокады ВМС США и будет простираться до некоторых частей Персидского залива", охватывая территорию вплоть до портов погрузки.

Он также заверил, что Ормузский пролив "полностью закрыт и находится под контролем вооруженных сил Ирана", назвав ложью обратные заявления президента США.

"Американцы пытаются провести контрабандой пять-шесть судов, что обходится им дорого, но эти суда обычно подвергаются атакам", - добавил он.

При этом секретарь Высшего совета нацбезопасности отметил, что Иран решил не топить американские суда, так как "на них перевозится нефть, а это нанесло бы ущерб окружающей среде региона".

Тегеран, подчеркнул он, не даст никаких обязательств по открытию Ормузского пролива, если Вашингтон не прекратит угрозы и агрессию и не восстановит доверие Ирана.

"Американцы должны завоевать доверие Ирана, чтобы переговоры продолжились", - сказал он.

По словам Резаи, Иран обязуется не препятствовать судоходству в Ормузском проливе только в том случае, если США не будут угрожать Ирану.

Резаи также опроверг слухи о дефиците товаров в Иране на фоне санкций США. Он заявил, что продажа нефти продолжается, доходы возвращаются в страну, а стратегические запасы основных товаров остаются стабильными.

Хроника 28 февраля – 07 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман США Ормузский пролив
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