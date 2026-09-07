МИД Ирана обвиняет США в дестабилизации обстановки в Ормузском проливе

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Текущая обстановка в Ормузском проливе спровоцирована действиями Вашингтона, который теперь выставляет Тегеран виновником ситуации, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"США пытаются выставить миру счет за дестабилизацию, которую они сами создали, и приписать это Ирану. (...) Америка начала войну, но ждет, что весь мир заплатит, и при том изображает Иран виновником этого хаоса", - написал Багаи в соцсети X.

Он напомнил, что до 28 февраля этого года Ормузский пролив был открыт, а судоходство было нарушено только после начала конфликта в регионе.