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Иран испытал новую противокорабельную ракету над авианосцем ВМС США

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Иранские военные 48 часов назад впервые испытали новую противокорабельную ракету над американским авианосцем, сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

"Впервые мы испытали нашу противокорабельную ракету над американским военным кораблем", - цитирует Резаи телеканал Press TV.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало о нанесении ударов по трём иранским танкерам с сырой нефтью в ответ на то, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил баллистические ракеты по двум американским военным кораблям, патрулировавшим региональные воды.

В командовании заявили, что американский авианосец и эсминец успешно уклонились от нескольких атак со стороны Ирана. Никто из военнослужащих США не пострадал.

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