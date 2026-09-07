Грузовой самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в Майами, есть погибшие

Грузовой самолет Amazon после крушения в международном аэропорту Майами 6 сентября 2026 года Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Грузовой самолет Amazon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Майами, как минимум пять человек погибли, сообщают американские СМИ.

Еще пять человек пострадали, сообщил на пресс-конференции начальник пожарно-спасательной службы округа Майами-Дейд Райед Джадаллах.

По его словам, трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Начальник пожарно-спасательной службы округа отметил, что при заходе на посадку самолет выкатился за пределы ВПП и задел несколько автомобилей, после чего загорелся.

Сообщается, что несколько человек оказались заблокированы в автомобилях.

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что самолет, выполнявший рейс 7598 авиакомпании 21 Air, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы около 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). По данным управления, он вылетел из Пуэрто-Рико.

Тем временем в компании Amazon заявили: "Мы с болью в сердце узнали о том, что в результате сегодняшнего инцидента в международном аэропорту Майами погибли пять человек".

Отмечается, что компания тесно сотрудничает с местными властями и чиновниками, чтобы получить больше информации.

Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB ) сообщил, что направит группу во главе с председателем совета Дженнифер Хоменди для расследования инцидента.

Авиакомпания 21 Air занимается грузовыми перевозками и имеет операционный центр в Майами. Она выполняет рейсы на самолетах Boeing 767 для компаний Amazon и DHL.