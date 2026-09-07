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Новый эсминец "Кан Гон" принят на вооружение ВМС КНДР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В КНДР прошла официальная церемония принятия на вооружение военно-морских сил республики нового эсминца "Кан Гон", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В состав ВМС введен еще один мощный боевой корабль, который будет надежно защищать священный морской суверенитет и интересы нашего государства", - говорится в сообщении.

"Кан Гон" - второй по счету корабль класса "Чвэ Хен". Первый многоцелевой эсминец был официально принят на вооружение в конце июня.

На церемонии в порту Вонсан присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. Он осмотрел эсминец и встретился с экипажем.

"Мы будем развертывать самые мощные стратегические средства в самых важных акваториях и показывать принципиальную и ответственную готовность к защите морского суверенитета республики, (...) безопасности в Северо-Восточной Азии и глобального мира", - заявил лидер КНДР на церемонии.

КНДР
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