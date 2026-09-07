Индексы США снизились по итогам торгов в пятницу

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в августе увеличилось на 162 тыс., говорится в опубликованном в пятницу сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 56 тыс.

Согласно пересмотренным данным, в июле число рабочих мест повысилось на 21 тыс., а не снизилось на 23 тыс., как сообщалось прежде.

Безработица в стране в августе осталась на уровне 4,1%, как и ожидалось.

После выхода этих данных трейдеры повысили оценку вероятности подъема процентной ставки на сентябрьском заседании Федеральной резервной системы до 60,2% против 49,4% днем ранее.

Акции Adobe Inc. упали на 6,7% по итогам торгов после новостей о смене главного исполнительного директора. С 1 декабря компанию возглавит руководитель подразделения Digital Experience Анил Чакраварти, работающий в ней с 2020 года. На посту CEO он сменит Шантану Нарайена, возглавлявшего Adobe на протяжении 18 лет. Нарайен займет пост председателя совета директоров.

Бумаги канадской Lululemon Athletica рухнули на 17,4%. Производитель и ритейлер спортивной одежды отчитался о слабой квартальной выручке и из-за критики в соцсетях в очередной раз ухудшил годовой прогноз.

Цена акций Tesla снизилась на 4,3% после ограниченного запуска роботакси Cybercab и открытия транспортным регулятором расследования в отношении их безопасности.

Капитализация Apple Inc. сократилась на 2,5%, Alphabet Inc. - на 1,1%, Microsoft Corp. - на 2%, Amazon.com Inc. - на 0,2%. Nvidia Corp. нарастила ее на 0,8%.

Рыночная стоимость Micron увеличилась на 6,1%, Advanced Micro Devices - на 4,7%, Sandisk - на 11,9%, Intel Corp. - на 4,5%, Broadcom - на 0,2%, ON Semiconductor - на 1%, Lam Research - на 5,1%, Seagate Technology - на 6,3%, Applied Materials - на 4,3%, Western Digital - на 5,9%, Marvell - на 7,1%. Поддержку бумагам чипмейкеров оказал выход новой GPT-модели OpenAI.

Котировки акций USA Rare Earth закончили торги спадом на 0,5%, хотя в начале сессии прибавляли более 7% после новостей о закрытии сделки по покупке бразильского производителя редкоземельных металлов Serra Verde за $2,8 млрд.

Netflix Inc. уменьшила капитализацию на 5,4%, Palantir - на 4,5%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 0,51% - до 53414,25 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,38% - до 7718,60 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,29% и закрылся на отметке 26506,99 пункта.

В понедельник биржи США будут закрыты в связи с празднованием Дня труда.