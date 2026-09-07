Разведочное бурение в Казахстане может вырасти до 120 скважин в год в 2027-2028 гг.

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем разведочно-оценочного бурения в Казахстане может составить около 80 скважин в 2026 году и вырасти до 120 скважин ежегодно в 2027-2028 годах, сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров на конференции Kazdrilling в Атырау.

"Увеличение объемов бурения необходимо для открытия новых месторождений и восполнения ресурсной базы страны", - приводит пресс-служба министерства энергетики слова Акбарова.

По его словам, особое внимание планируется уделить малоизученным осадочным бассейнам, обладающим значительным нефтегазовым потенциалом.

Порядок предоставления участков для изучения был упрощен. После поступления заявки министерство энергетики в течение 10 рабочих дней проводит аукцион. Рабочая программа предусматривает проведение сейсморазведочных работ на площади не менее 30% участка в первые три года с последующим бурением разведочных скважин.

На конференции также обсуждалась готовность отечественного сервисного рынка и развитие казахстанского содержания в буровой отрасли.

"В стране уже имеются необходимые производственные компетенции", - отметил Акбаров, приведя в качестве примера завод "Жигермунайсервис" в Атырау, который выпускает буровые долота, калибраторы и другую буровую оснастку.

"Наша задача - сформировать устойчивый и конкурентный рынок буровых услуг. Результатом должны стать новые геологические открытия, восполнение запасов, развитие отечественного производства, создание квалифицированных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений", - подчеркнул вице-министр.