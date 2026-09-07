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Что случилось этой ночью: понедельник, 7 сентября

Иран и Оман объявят о согласованном коридоре прохода через Ормуз, ребенок погиб при атаке БПЛА на Севастополь, эсминец "Кан Гон" принят на вооружение ВМС КНДР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран и Оман в ближайшие дни объявят о согласованном коридоре прохода через Ормузский пролив, также будет создана новая запретная зона за его пределами, объявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи.

- В результате атаки БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека пострадали, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Трех альпинистов, пострадавших при сходе лавины в КБР, эвакуировали на вертолете МИ-8 МЧС РФ, судьба еще 10 членов группы пока неизвестна.

- "Рособоронэкспорт" сообщил о заключении в первом полугодии экспортных контрактов на поставку оружия и военной техники на сумму свыше $13 млрд.

- Грузовой самолет Amazon выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в международном аэропорту Майами. Погибли пять человек.

- "Аэрофлот" ждет поставку 90 самолетов МС-21 в рамках второго контракта с ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") в 2029-2032 гг., сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

- В КНДР прошла официальная церемония принятия на вооружение ВМС республики нового эсминца "Кан Гон". Лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел корабль и встретился с экипажем.

- Российский теннисист Даниил Медведев проиграл американцу Фрэнсису Тиафо в четвертом круге турнира Большого шлема US Open в Нью-Йорке.

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