На юге Таджикистана введена в эксплуатацию II очередь подстанции "Навобод"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вторая очередь подстанции "Навобод" мощностью 10 МВА введена в эксплуатацию в Бохтаре, строительство новой подстанции также ведется, сообщает пресс-служба министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

В рамках рабочей поездки в Бохтар министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума посетил электрическую подстанцию 110/35/10 кВ "Навобод" и ознакомился с ее работой, выполненными работами и дальнейшими планами по развитию энергетической инфраструктуры города.

По информации ведомства, вторая очередь подстанции введена в эксплуатацию после установки силового трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 10 тыс. кВА (10 МВА).

Ввод второй очереди позволит повысить надежность электроснабжения, улучшить качество услуг и создать дополнительные возможности для развития электрических сетей Бохтара.

Министр поручил ответственным лицам обеспечить надлежащее содержание электрооборудования, надежную и безопасную эксплуатацию подстанции, а также принять необходимые меры для подготовки энергетической инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов.

В ходе поездки Джума также посетил площадку строительства новой подстанции 110/35/10 кВ в Бохтаре.

В министерстве отмечают, что строительство новых подстанций и расширение существующих мощностей по передаче и распределению электроэнергии будут способствовать удовлетворению растущего спроса населения и предприятий города, повышению качества электроснабжения и укреплению устойчивости энергетической сети.