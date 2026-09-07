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Число жертв наводнений в Непале превысило 1,3 тыс. человек

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Число погибших в результате мощных наводнений, произошедших в Непале в августе, увеличилось до 1 355 человек, сообщает в понедельник агентство ЭФЭ со ссылкой на власти страны.

Ранее поступали данные о 1 287 жертвах стихии.

Около 5 тыс. человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Среди них - сотни иностранцев. В поисково-спасательных операциях задействованы свыше 21 тыс. человек, в том числе военнослужащие.

В понедельник в Непале объявлен национальный день траура, на зданиях госучреждений приспущены флаги.

Наводнение обрушилось на северные районы Непала 26 августа. По предварительным данным, причиной внезапного наводнения мог стать сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Непал
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