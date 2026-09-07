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Трампу понравилась идея о переименовании штата Нью-Мексико в Нью-Америка

Трампу понравилась идея о переименовании штата Нью-Мексико в Нью-Америка
Фото: Andrew Harnik/Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил поддержку идее об изменении названия штата Нью-Мексико.

"Многие люди предлагали изменить название Нью-Мексико, одного из штатов, где больше всего фальсифицируют результаты выборы, в Нью-Америка (...). Мне очень нравится эта идея", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

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В конце августа Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Президент пояснял, что считает его в большей степени относящимся к США, чем к Канаде, и полагает, что название должно отражать это.

Ранее в сентябре американский лидер задался вопросом, не следует ли изменить название Ормузского пролива на пролив Трампа.

Трамп в течение второго президентского срока уже не раз менял географические названия. Так, по его инициативе гора Денали на Аляске стала горой Мак-Кинли, а Мексиканский залив он переименовал в Американский залив.

США Дональд Трамп Нью-Мексико
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