Узбекистан ввел накопитель энергии мощностью 175 МВт стоимостью $85 млн

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Узбекистан ввел в эксплуатацию систему хранения энергии мощностью 175 МВт в Ташкентской области стоимостью $85 млн, сообщает министерство энергетики страны.

"Система хранения электроэнергии мощностью 175 МВт (350 МВт.ч), построенная в Зангиатинском районе Ташкентской области, с 4 сентября подключена к сети. Проект реализован за счет $85 млн иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

Выход на полную мощность запланирован до конца сентября.

По данным Минэнерго, новая система позволит стабилизировать работу электросети в часы пиковой нагрузки. Электроэнергия, накопленная в системе, может использоваться два раза в сутки по два часа.