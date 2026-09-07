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Узбекистан ввел накопитель энергии мощностью 175 МВт стоимостью $85 млн

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Узбекистан ввел в эксплуатацию систему хранения энергии мощностью 175 МВт в Ташкентской области стоимостью $85 млн, сообщает министерство энергетики страны.

"Система хранения электроэнергии мощностью 175 МВт (350 МВт.ч), построенная в Зангиатинском районе Ташкентской области, с 4 сентября подключена к сети. Проект реализован за счет $85 млн иностранных инвестиций", - говорится в сообщении.

Выход на полную мощность запланирован до конца сентября.

По данным Минэнерго, новая система позволит стабилизировать работу электросети в часы пиковой нагрузки. Электроэнергия, накопленная в системе, может использоваться два раза в сутки по два часа.

Узбекистан
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