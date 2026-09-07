Промпроизводство в Германии в июле неожиданно упало максимально почти за год

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в Германии в июле уменьшился на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны. Это максимальное падение с августа прошлого года.

Аналитики в среднем ожидали увеличения на 0,3%, по данным Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель не изменился, тогда как ранее сообщалось о его росте на 0,2%.

Выпуск потребительских товаров в июле уменьшился на 2,2%, средств производства - на 3,4%, промежуточных товаров - на 0,2%.

Объем выпуска в автомобильной промышленности упал на 9,2%. Производство энергии увеличилось на 4,7%, объемы строительства - на 0,9%.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в позапрошлом месяце сократился на 1,6% после спада на 0,5% в июне.