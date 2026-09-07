Промпроизводство Таджикистана выросло на 13,1% за полгода - ЕАБР

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Таджикистане в январе-июле 2026 года выросло на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в еженедельном макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

Наиболее высокие темпы роста зафиксированы в обрабатывающей промышленности - выпуск в отрасли увеличился на 24,7% в годовом выражении. По оценке ЕАБР, динамика указывает на повышение технологичности промышленного производства.

Рост экономики Таджикистана поддерживается высоким внутренним и внешним спросом. Так, розничные продажи в январе-июле увеличились на 30,4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, инвестиции - на 35,9%, экспорт в долларовом выражении - на 57,2%, отмечает ЕАБР.