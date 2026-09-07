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Газоконденсатное месторождение открыто на юге Узбекистана

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Новое газоконденсатное месторождение открыто в Кашкадарьинской области (на юге) Узбекистана, говорится в сообщении министерства энергетики страны.

"В Миришкорском районе Кашкадарьинской области открыто новое газоконденсатное месторождение Патрон. Оно относительно небольшое, по предварительным расчётам, его запасы составляют приблизительно 2,5 млрд кубометров природного газа", - отмечается в сообщении.

Месторождение было подключено к газотранспортной системе Узбекистана 2 сентября.

Ведомство отмечает, что открытие было сделано в результате бурения поисково-разведочной скважины. Буровые работы на поисковой скважине №1 этого месторождения были начаты на основе результатов сейсмических 3D-исследований, проведенных в 2025 году китайской компанией BGP.

"Буровые работы на скважине завершены, и в результате испытания продуктивности пластов на глубине 3296-3339 метров получен природный газ в промышленных объемах. Первоначальный объем добываемого из скважины газа составляет 500 тыс. кубометров в сутки", - отмечает министерство.

Сообщение Минэнерго стало ответом на распространенные в соцсетях видеоролики с сообщением о взрыве газа в Каршинском районе Кашкадарьинской области.

"В некоторых социальных сетях распространилась ложная информация о том, что якобы произошел взрыв газа. Сообщаем, что данная информация абсолютно не соответствует действительности. Ситуация, отраженная в видеоролике, распространившемся в социальных сетях, на самом деле представляет собой процесс испытания и ввода в эксплуатацию поисковой скважины на новом газоконденсатном месторождении Патрон", - говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что сжигание газа через специальное устройство в процессе испытания новой скважины является обычной технологической процедурой, направленной на определение продуктивности, давления и рабочих параметров скважины. "Поэтому интерпретация огневого процесса, отраженного на видео, как взрыва или аварии является безосновательной", - подчеркивает ведомство.

Минэнерго отмечает, что в настоящее время специалистами АО "УзЛИТИнефтгаз" проводятся газодинамические и газоконденсатные исследования с целью определения фактических показателей добычи газа из скважины.

Узбекистан
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