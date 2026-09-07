Извержение вулкана в Индонезии вызвало задержку более 1,5 тыс. авиарейсов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Произошедшее на выходных в Индонезии извержение вулкана Анак-Кракатау между островами Суматра и Ява привело за последние дни к задержке свыше 1,5 тыс. авиарейсов, сообщает в понедельник The Jakarta Post.

"На данный момент в восьми аэропортах задержаны 1558 рейсов, это коснулось 170 тыс. пассажиров", - сообщил министр транспорта Дуди Пурвагандхи.

На выходных восемь аэропортов приостановили работу из-за вулканического пепла.

В провинции Лампунг на юге Суматры и в столице Джакарта на острове Ява школьные занятие перевели в дистанционный формат.

Извержение вулкана началось в субботу. В воскресенье ситуация стабилизировалась. Вулканический пепел поднялся до 6 км у Явы и на высоту до 15 км у Суматры. В службе наблюдения за вулканом отмечают высокую вероятность нового извержения.