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Литва выслала 22 гражданина Белоруссии, признав их угрозой безопасности

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Работавшие в технологической компании в Литве 22 гражданина Белоруссии признаны угрозой национальной безопасности и высланы из страны, сообщил в понедельник литовский департамент государственной безопасности (VSD).

"VSD направил в миграционный департамент заключение относительно деятельности 22 граждан Беларуси в Литве - лиц, работавших в технологической компании, признанных угрозой национальной безопасности Литвы. Их временные виды на жительство в Литве были аннулированы", - говорится в сообщении.

"Лица, представляющие угрозу национальной безопасности, были высланы из Литвы, и в отношении них действует запрет на возвращение. Всем 22 лицам запрещен въезд в Шенгенскую зону сроком на пять лет", - добавили там.

Уточняется, что высланные из Литвы белорусы работали в компании, участвовавшей в проекте Европейского космического агентства (EUSPA).

Белоруссия Литва
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