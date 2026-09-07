Лидер АдГ нацелена получить не менее 40% голосов на федеральных выборах

Алиса Вайдель Фото: IMAGO/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель в понедельник заявила, что надеется на поддержку не менее 40% избирателей на парламентских выборах на федеральном уровне в 2029 году.

"Моя заявленная цель заключается в том, чтобы значительно увеличить отрыв (от других партий - ИФ) за короткие сроки, и к следующим федеральным выборам получить не менее 40% голосов", - приводят европейские СМИ слова Вайдель.

Она отметила, что ее партия показала на выборах в Саксонии-Анхальт "результат мечты".

"Выборы в Саксонии-Анхальт показали, что люди ожидают изменений в политике. Они хотят видеть политический курс, который будет отвечать интересам страны", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что оппозиционная ультраправая партия АдГ победила на региональных выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в воскресенье. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. Однако партия не смогла занять большинство мест в ландтаге: у нее 39 мест из 83.

Тем временем Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Германии Фридриха Мерца набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки, и получает 15 мест в ландтаге.