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Каллас отказалась от идеи создать группу по устранению пробелов в оборонной политике

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас на фоне давления нескольких стран ЕС отменила планы по созданию специальной группы из политиков и военных по устранению недостатков в европейской обороне, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Некоторые государства-члены посчитали, что в настоящее время это не является верным путем. После обсуждений с министрами мы решили не реализовывать эту инициативу", - приводит издание слова неназванного европейского чиновника.

Также, по словам некоторых дипломатов, одной из причин отмены инициативы стали недостаточные основания для создания группы, отмечает Politico.

Согласно ряду источников, председателем группы должен был стать экс-глава НАТО Андерс Фог Расмуссен. В состав группы могли войти, в частности, экс-глава Минобороны Эстонии Юри Луйк и бывшая министр обороны Франции Флоранс Парли, отмечает издание.

Каллас объявила о своем плане 1 сентября. "На следующей неделе я создам новую группу высокого уровня по вопросам обороны, в состав которой войдут политические лидеры и высокопоставленные военные из нескольких стран ЕС, а также из Великобритании и Украины", - заявила тогда глава дипломатии ЕС.

ЕС Евросоюз Кая Каллас
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