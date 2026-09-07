В Кишиневе допустили реинтеграцию Приднестровья без предоставления особого статуса региону

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Вице-премьер Молдавии по реинтеграции, представитель Кишинева на переговорах с Тирасполем Валериу Киверь считает, что урегулирование приднестровского конфликта возможно без предоставления особого статуса региону.

"За десятилетия приднестровского урегулирования предлагались различные меморандумы, проекты федерализации и конфедерации, а также варианты предоставления региону особого статуса. Однако ни один из этих подходов не приблизил реинтеграцию страны. Все это не привело нас к точке, в которой мы могли бы сказать, что продвинулись в процессе реинтеграции. Наоборот, мы предоставили (Приднестровью - ИФ) время для укрепления позиций", - сказал Киверь в понедельник в эфире телеканала Realitatea TV.

Он подчеркнул, что молдавские власти сейчас применяют подход, который предусматривает постепенную реинтеграцию региона в экономической, налоговой, социальной, образовательной и других сферах. "Постепенная реинтеграция покажет нам конечный результат этого процесса: придем ли мы к необходимости особого статуса или сможем реинтегрировать страну без него", - отметил Киверь.

Вице-премьер напомнил, что статья 110 Конституции Молдавии не содержит безусловного требования о предоставлении региону особого статуса, в ней говорится о "возможности установить особые формы и условия автономии для населенных пунктов левобережья Днестра". В то же время, добавил Киверь, принятый в 2005 году закон о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта предусматривает два условия для начала переговоров о статусе региона: демократизацию и демилитаризацию.

"Если бы эти два условия были выполнены, мы могли бы перейти к переговорам о статусе. Сегодня мы, к сожалению, далеки от этого, и даже не можем говорить о таких переговорах. Поэтому мы будем продолжать поэтапную интеграцию обоих берегов в отдельных сферах, после чего станет понятна окончательная политико-правовая модель урегулирования", - подчеркнул он.

Принцип решения приднестровской проблемы путем предоставления региону особого правового статуса в составе Молдавии закреплен в ряде ключевых документов как на национальном уровне, так и в рамках международного переговорного процесса. Конституцией страны предусмотрено, что "населенным пунктам левобережья Днестра могут быть предоставлены "особые формы и условия автономии" в соответствии с особым статусом, принятым органическим законом".

В "Меморандуме об основах нормализации отношений между Республикой Молдова и Приднестровьем" стороны обязались строить свои отношения в рамках "общего государства", где статус Приднестровья подлежит определению на основе взаимных договоренностей. Документ был подписан в Москве 8 мая 1997 года президентом Молдавии Петром Лучинским и лидером Приднестровья Игорем Смирновым в присутствии посредников от РФ, Украины и ОБСЕ.

На ежегодных заседаниях глав МИД стран-участниц ОБСЕ принимаются заявления по Молдавии, в которых неизменно подчеркивается, что целью переговорного процесса является всеобъемлющее разрешение конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности республики в ее международно признанных границах с предоставлением особого статуса для Приднестровья.