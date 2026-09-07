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Vietnam Airlines отменила два рейса из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Vietnam Airlines отменила два рейса из Ханоя в Москву за 6 и 7 сентября, следует из данных онлайн-табло аэропорта "Шереметьево".

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в результате в аэропорту Ханоя вылета ждут около 600 российских туристов.

"По данным туркомпаний, перевозчик корректирует полетные программы из-за проблем с перелетами в Юго-Восточной Азии, вызванных извержением вулкана в Индонезии. Они сейчас пересаживают туристов на рейсы "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

В АТОР предполагают, что отмена рейсов связана с извержением вулкана Анак-Кракатау в Индонезии, что привело к нарушениям в работе семи аэропортов. Только Джакарте застряли почти 170 тыс. пассажиров, более 1 тыс. рейсов отменены, задержаны или перенаправлены.

Извержение вулкана Анак Кракатау в провинции Лампунг началось 5 сентября. Как сообщают в посольстве России в Индонезии, 6 сентября интенсивность извержения значительно снизилась, но выбросы вулканического пепла привели к ухудшению экологической обстановки в провинциях Лампунг, Западная Ява и Особом столичном округе Джакарта.

"Кроме того, низкая видимость, вызванная наличием вулканического пепла в воздухе, привела к временной приостановке работы крупнейшей воздушной гавани Индонезии - столичного аэропорта Сукарно-Хатта. Отменены 209 рейсов, в том числе 39 международных", - говорится в сообщении дипмиссии.

По данным местных органов, погибших и пострадавших в результате стихии нет. Посольство продолжает держать ситуацию на контроле.

Ханой Vietnam Airlines Индонезия Вьетнам
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