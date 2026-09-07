Во Франции установлен национальный температурный рекорд для сентября

Фото: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Французские синоптики зафиксировали рекордно высокую для сентября в стране температуру, сообщает в понедельник газета Le Figaro со ссылкой на метеорологическое агентство "Метео-Франс".

Согласно его данным, в воскресенье воздух в департаменте Тарн на юге Франции прогрелся до 40,3 градуса по Цельсию.

Предыдущим рекордом для сентября во Франции считался показатель в 40,2 градуса по Цельсию, зарегистрированный в 2022 году.

Жаркая погода вновь установилась на юге и юго-востоке Франции. В шести департаментах объявлен повышенный - "оранжевый" - уровень погодной опасности. В некоторых районах в течение понедельника ожидается до 39 градусов по Цельсию.