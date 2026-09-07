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В Абхазии приостановлено движение поездов из-за падения трех опор ЛЭП

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - В Абхазии временно приостановлено движение пассажирских и грузовых поездов из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры в Гудаутском районе республики, сообщает пресс-служба "Абхазской железной дороги" (АЖД).

"На 2061-м километре перегона Гудаута - Звандрипш из-за шквалистого ветра получили повреждения три опоры линий электропередачи, в результате чего обесточены тяговые подстанции. В целях безопасности движение поездов на этом участке временно приостановлено", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады занимаются восстановительными работами.

Отмечается также, что АЖД организовала подвоз пассажиров поездов, следующих из России в Абхазию, до станций назначения на автобусах.

В свою очередь энергетическая компания республики "Черноморэнерго" сообщила о том, что из-за стихии несколько сел Гудаутского района Абхазии остались без электричества.

"Из-за ухудшения погодных условий, сопровождавшегося грозой и сильным шквалистым ветром, зафиксированы локальные аварийные отключения. В селах Лыхны и Хыпста Гудаутского района в результате прямого попадания молнии вышли из строя два трансформатора. Гудаутский филиал РУП "Черноморэнерго" оперативно выделяет необходимые комплектующие и оборудование. Работы по замене поврежденных трансформаторов будут проведены в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

Энергетики занимаются устранением последствий аварии и в селе Куланырхуа, где из-за падения дерева произошел обрыв ЛЭП 10 кВ.

"Энергетики делают все возможное для скорейшей нормализации энергоснабжения абонентов", - говорится в сообщении пресс-службы "Черноморэнерго".

Абхазия
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