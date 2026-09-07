Глава ЕК высказалась в защиту суверенитета и неприкосновенности границ Гренландии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС выражает полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии в вопросе их суверенитета.

"Мы будем продолжать это делать. И мы хотим еще раз четко заявить, что будущее Гренландии – это дело народа Гренландии и Дании, никто другой не имеет к этому отношения. Территориальная целостность, суверенитет, неприкосновенность границ - это основополагающие принципы международного права", - сказала глава ЕК в понедельник на пресс-конференции в гренландской столице Нууке.

По ее словам, "Арктика стала одним из мест, где сталкиваются тектонические плиты геополитики".

"Поэтому мы непосредственно заинтересованы в том, что здесь происходит. Именно поэтому мы готовим новую арктическую стратегию ЕС, которая будет представлена этой осенью. В ней будет изложено наше видение Арктики и более прочного партнерства с северным соседством Европы", - сообщила фон дер Ляйен.

Она заключила: "Гренландия – это гораздо больше, чем просто партнер Европы. Вы – надежный друг. Вы – стратегический союзник".