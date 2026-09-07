В Белграде прошли похороны Ратко Младича

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Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Похороны бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича прошли в Белграде в понедельник, сообщают сербские СМИ.

Церемония прощания с Младичем началась в 07:00 по местному времени (08:00 мск) в церкви Святого апостола и евангелиста Луки, куда был доставлен гроб с телом покойного. Желающие могли попрощаться с ним до 12:00 (13:00 мск).

Чин отпевания совершил глава Сербской православной церкви патриарх Порфирий.

На траурной церемонии присутствовали представители сербского руководства, в частности, министр обороны Братислав Гашич, министр юстиции Ненад Вуйич, министр культуры Никола Селакович, а также лидер правящего в Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговине) "Союза независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Из Республики Сербской на похороны прибыли несколько сот ветеранов гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Всего на прощание с Ратко Младичем пришли несколько тысяч человек. Среди них были посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко и посол Боснии и Герцеговины в Сербии Александр Враньеш.

После траурной церемонии генерала похоронили с воинскими почестями на кладбище "Топчидер", где также покоится его дочь Ана.

Ратко Младич скончался в возрасте 84 лет 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала по обвинению в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине (1992-95 гг.).