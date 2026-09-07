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FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине
Джаред Кушнер (слева) и Стив Уиткофф
Фото: Danylo Antoniuk/Anadolu via Getty Images

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменение обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта, сообщает в понедельник Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Лица, знакомые с ходом переговоров, сообщили, что американцы привезли обновленные версии ранее составленных документов по достижению мира, которые изменили так, чтобы они отражали новые обстоятельства, после того как в феврале переговоры по урегулированию зашли в тупик", - говорится в сообщении.

Согласно источникам, Уиткофф и Кушнер выдвинули лишь несколько новых идей и больше "старались оживить прошлые предложения", отмечает газета.

В последний раз российские и украинские переговорщики встречались лицом к лицу в Швейцарии в феврале, Уиткофф и Кушнер тогда выступали в качестве посредников. Однако с началом иранского конфликта в конце февраля США стали уделять меньше времени урегулированию ситуации на Украине.

Джаред Кушнер США Украина Стив Уиткофф
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