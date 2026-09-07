Уиткофф по итогам поездки в РФ и на Украину заявил о значительных успехах в урегулировании

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в понедельник заявил, что визиты в РФ и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров Вашингтона, Москвы и Киева.

"Удалось достичь солидных успехов, в том числе в планировании дополнительных трехсторонних переговоров", - написал Уиткофф в соцсети X.

"Президент Трамп усердно работает над прекращением убийств, над установлением долгого и прочного мира", - добавил он.

В субботу президент РФ Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. По итогам этой встречи помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что стороны подтвердили намерение продолжить личные контакты Путина и Трампа.

Кушнер в свою очередь отметил, что считает целесообразным вернуться к трехстороннему формату работы над украинским урегулированием. По его словам, формат с участием США, России и Украины был бы "самым продуктивным" вариантом.

По данным Financial Times, Уиткофф и Кушнер привезли на встречи в Москве и Киеве обновленные документы, учитывающие изменение обстоятельств с момента приостановки в феврале переговоров по решению украинского конфликта.