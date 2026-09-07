Польша испытала суборбитальную ракету

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Польша провела успешные испытания суборбитальной ракеты собственного производства, сообщил в понедельник замглавы Минобороны Цезарий Томчик.

"Ракета PERUN успешно завершила испытательный полет на Центральном полигоне ВВС в Устке. Испытание подтвердило корректную работу ключевых систем ракеты", - отметил Томчик, которого цитирует пресс-служба ведомства.

"Модификации, внесенные после предыдущих полетов, сработали должным образом, и команда SpaceForest собрала данные для дальнейшего анализа и последующих испытаний", - добавил он.