В Пхеньяне предупредили о жестких мерах в ответ на учения США, Японии и Южной Кореи

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Пхеньян примет жесткие ответные действия в случае провокаций со стороны США и их союзников в связи с совместными военными учениями США, Японии и Южной Кореи, заявили в Минобороны КНДР.

"Если США и их союзники пытаются спровоцировать новую военную конфронтацию с КНДР, Пхеньян примет жесткие и соразмерные ответные действия с позиции силы", - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) слова министра обороны КНДР Ким Сон Ги.

Он назвал учения "провокационными" и заявил, что они представляют "серьезную угрозу, которая дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове и за его пределами".

Ранее в понедельник агентство "Ренхап" сообщало о начале совместных военных учений США, Японии и Южной Кореи под названием Freedom Edge. Пятидневные маневры, стартовавшие 7 сентября, проходят к юго-востоку от острова Чеджудо. В Сеуле заявили, что учения направлены на сдерживание ядерных и ракетных угроз со стороны КНДР и обеспечение безопасности в регионе.