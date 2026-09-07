Поиск

Премьер Сербии предложил Вучичу распустить парламент и объявить дату проведения выборов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Сербии Джуро Мацут на внеочередном заседании правительства в понедельник выступил с предложением о роспуске скупщины (парламента страны).

"Выборы никогда не были проявлением слабости государства. Выборы являются доказательством несгибаемой силы демократической Сербии, которая без предубеждений верит своему народу. А мы верим гражданам Сербии, верим в объединенную Сербию, поэтому я предлагаю, чтобы в соответствии с конституцией правительство Сербии рекомендовало президенту республики распустить скупщину и назначить дату выборов", - приводит телерадиоканал РТС слова Мацута.

Он добавил, что процедура роспуска парламента является необходимой перед назначением даты внеочередных парламентских выборов. После предложения правительства президент Сербии в соответствии с законами страны должен принять все необходимые решения в срок 72 часов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что объявит дату парламентских выборов девятого или десятого сентября.

Сербия Александр Вучич Джуро Мацут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уиткофф по итогам поездки в РФ и на Украину заявил о значительных успехах в урегулировании

В Белграде прошли похороны Ратко Младича

 В Белграде прошли похороны Ратко Младича

FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

 FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

 В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

Vietnam Airlines отменила два рейса из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября

Во Франции установлен национальный температурный рекорд для сентября

 Во Франции установлен национальный температурный рекорд для сентября

Лидер АдГ нацелена получить не менее 40% голосов на федеральных выборах

 Лидер АдГ нацелена получить не менее 40% голосов на федеральных выборах

Производство вина во Франции в 2026 году будет минимальным за 30 лет

Цены на смартфоны в мире выросли на 15% с начала года
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов