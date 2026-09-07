Премьер Сербии предложил Вучичу распустить парламент и объявить дату проведения выборов

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава правительства Сербии Джуро Мацут на внеочередном заседании правительства в понедельник выступил с предложением о роспуске скупщины (парламента страны).

"Выборы никогда не были проявлением слабости государства. Выборы являются доказательством несгибаемой силы демократической Сербии, которая без предубеждений верит своему народу. А мы верим гражданам Сербии, верим в объединенную Сербию, поэтому я предлагаю, чтобы в соответствии с конституцией правительство Сербии рекомендовало президенту республики распустить скупщину и назначить дату выборов", - приводит телерадиоканал РТС слова Мацута.

Он добавил, что процедура роспуска парламента является необходимой перед назначением даты внеочередных парламентских выборов. После предложения правительства президент Сербии в соответствии с законами страны должен принять все необходимые решения в срок 72 часов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявлял, что объявит дату парламентских выборов девятого или десятого сентября.