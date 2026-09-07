Поиск

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ЗАЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии "Ферросплавная-1", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Внешнее энергоснабжение ЗАЭС от линии "Ферросплавная-1" восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме", - сказал он журналистам в понедельник.

Глава госкорпорации отметил, что ремонт внешней линии, питающей ЗАЭС, стал возможен благодаря работе Минобороны РФ, Росгвардии, МИДа и посреднических усилий МАГАТЭ.

Представители ЗАЭС в своем канале в Max сообщили, что все системы безопасности ЗАЭС отработали штатно, нарушений пределов и условий безопасности не допущено, а радиационная обстановка на станции и в районе ее расположения остается стабильной, не превышает естественные природные значения.

"Вместе с тем для повышения надёжности энергоснабжения и уровня ядерной и радиационной безопасности необходимо восстановить и ввести в работу вторую линию - 750 кВ "Днепровская", а также обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов", - добавили там.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила "Интерфаксу", что доставка дизельного топлива для работы генераторов Запорожской АЭС проблематична из-за обстрелов ВСУ дорог.

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение 20 августа: линия "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики в связи с повреждением на украинской стороне. Нужды станции в электроэнергии обеспечивались за счет дизельных генераторов.

В минувшую субботу в МАГАТЭ сообщили, что в районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня для восстановительных работ на ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.

ЗАЭС Запорожская АЭС Ферросплавная-1 Алексей Лихачев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

 Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

Премьер Сербии предложил Вучичу распустить парламент и объявить дату проведения выборов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уиткофф по итогам поездки в РФ и на Украину заявил о значительных успехах в урегулировании

В Белграде прошли похороны Ратко Младича

 В Белграде прошли похороны Ратко Младича

FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

 FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

 В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

Vietnam Airlines отменила два рейса из Ханоя в Москву 6 и 7 сентября
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11606 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3665 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов