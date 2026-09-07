На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - ЗАЭС перешла на внешнее питание и работает в штатном режиме после восстановления линии "Ферросплавная-1", сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Внешнее энергоснабжение ЗАЭС от линии "Ферросплавная-1" восстановлено. Станция переключилась на внешнее питание и работает в штатном режиме", - сказал он журналистам в понедельник.

Глава госкорпорации отметил, что ремонт внешней линии, питающей ЗАЭС, стал возможен благодаря работе Минобороны РФ, Росгвардии, МИДа и посреднических усилий МАГАТЭ.

Представители ЗАЭС в своем канале в Max сообщили, что все системы безопасности ЗАЭС отработали штатно, нарушений пределов и условий безопасности не допущено, а радиационная обстановка на станции и в районе ее расположения остается стабильной, не превышает естественные природные значения.

"Вместе с тем для повышения надёжности энергоснабжения и уровня ядерной и радиационной безопасности необходимо восстановить и ввести в работу вторую линию - 750 кВ "Днепровская", а также обеспечить систематическую доставку топлива для резервных дизель-генераторов", - добавили там.

Ранее директор по коммуникациям станции Евгения Яшина сообщила "Интерфаксу", что доставка дизельного топлива для работы генераторов Запорожской АЭС проблематична из-за обстрелов ВСУ дорог.

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение 20 августа: линия "Ферросплавная-1" была отключена действием автоматики в связи с повреждением на украинской стороне. Нужды станции в электроэнергии обеспечивались за счет дизельных генераторов.

В минувшую субботу в МАГАТЭ сообщили, что в районе ЗАЭС вступил в силу режим прекращения огня для восстановительных работ на ЛЭП.

ЗАЭС получала электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная-1". Линия "Днепровская" отключена с конца марта в результате повреждения опор ЛЭП. Напряжение по этой линии с украинской стороны так и не подано, о причинах не сообщалось.