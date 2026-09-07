В Париже надеются на новый импульс мирных переговоров по Украине после выборов в Госдуму

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Поездка в Москву, а затем в Киев американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, похоже, вселила в европейцев проблеск надежды, пишет в понедельник Le Figaro.

"Есть новая российская расположенность к переговорам после выборов в Думу", - приводит издание слова источников в Елисейском дворце.

"Мы должны подготовиться к новому старту", - считают в президентской канцелярии.

При этом газета отмечает, что европейцы, разочарованные многочисленными обещаниями администрации Трампа быстро урегулировать конфликт, должны будут сохранять осторожность. В любом случае, они используют эту возможность, чтобы попытаться повлиять на дипломатический диалог и дать дипломатам некий материал для работы.

"Американские посланники якобы представили новые, "более эффективные" предложения по прекращению огня", - сообщает Le Figaro.

Спецпосланник президента США Уиткофф в понедельник заявил, что визиты в РФ и на Украину позволили добиться ряда успехов в украинском урегулировании, включая организацию возможных трехсторонних переговоров США, РФ и Украины.

"Удалось достичь солидных успехов, в том числе в планировании дополнительных трехсторонних переговоров", - написал Уиткофф в соцсети X.