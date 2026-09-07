Бернем и Трамп договорились продолжать работать для прекращения огня на Украине

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Энди Бернем и американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре в понедельник условились и дальше добиваться перемирия на Украине, Бернем выразил поддержку недавно прошедшим переговорам США и РФ, говорится в обнародованном Даунинг-стрит пресс-релизе.

"Что касается Украины, лидеры согласились на необходимость продолжать работу для прекращения огня, которое предотвратит гибель людей. Премьер вновь заявил о поддержке Британией Украины и недавних мирных переговоров под эгидой США", - отмечается в заявлении.

Также Бернем пообещал не прекращать добиваться мира на Ближнем Востоке. Он заявил о важности открытия Ормузского пролива, предотвращения появления ядерного оружия у Ирана и урегулирования израильско-палестинского конфликта на основе принципа "два государства для двух народов".

Бернем и Трамп выразили желание вскоре переговорить вновь.