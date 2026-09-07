Из-за экономической блокады со стороны США Куба потеряла за последний год более $8 млрд

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Экономическая блокада со стороны США за последний год нанесла Кубе ущерб в размере более $8 млрд, заявил глава кубинского внешнеполитического ведомства Бруно Родригес, представляя доклад по этой теме.

По его словам, которые приводит кубинский информационный портал Cubadebate, это рекордная цифра, она на 7% превышает показатели, упомянутые в аналогичных докладах за 2024-2025 годы.

Министр назвал действия США актом коллективного наказания кубинского народа: "Блокада направлена не на власти, а на повседневную жизнь обычных людей и все сильнее затрагивает продовольственное обеспечение, электроэнергетику, водоснабжение, здравоохранение, образование и транспорт".

По данным МИД Кубы, ущерб, накопленный с момента введения экономической блокады в отношении Гаваны в 1960 году, к настоящему времени исчисляется суммой $178,7 млрд в нынешних ценах.

Родригес представил доклад о воздействии американских санкций на кубинскую экономику журналистам. Затем он будет передан генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.