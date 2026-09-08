Авиационно-космический салон открывается в Египте при участии российских компаний

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Российские компании представят более 500 экспонатов продукции военного назначения на Международном авиационно-космическом салоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте, в летной программе запланировано участие истребителя Су-57Э.

Как сообщила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России, в выставке примут участие 35 российских организаций.

Организатором единой российской экспозиции выступает "Рособоронэкспорт".

Компания сообщила, что покажет на выставке истребитель 5-го поколения Су-57Э с авиационными управляемыми ракетами различного назначения, модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, систему поражения воздушных целей ТКБ-1167, различные системы ПВО, барражирующие боеприпасы.

"На выставке El Alamein International Airshow 2026 "Рособоронэкспорт" подготовил экспозицию с самой перспективной для Египта, стран Африки и Ближнего Востока российской продукцией, прошедшей проверку в реальных условиях. Мы представляем новейшие самолеты и вооружение для них, средства ПВО, в том числе решения для борьбы с БпЛА, барражирующие боеприпасы и беспилотники. Ряд образцов - абсолютные новинки, показываемые впервые в мире", - отметил Михеев.

В преддверии выставки глава "Рособоронэкспорта" сообщил, что поставки оружия и военной техники в текущем году осуществлены более 20 иностранным заказчикам, более 50% плана уже выполнено, эта работа не повлияла на исполнение предприятиями ОПК задач гособоронзаказа.

Михеев сообщил, что у РФ есть новые контракты на поставку истребителей пятого поколения Су-57Э и действующие контракты на поставку систем ПВО С-400, "Панцирь" и ряда других.

Госкорпорация "Ростех" сообщала, что впервые в Египте будет представлен экспортный Су-57Э с вооружением, которое еще не демонстрировалось ни в РФ, ни за ее пределами.

"Специалисты "Ростеха" создали семейство универсальных платформ, которые предназначены для применения с истребителей пятого поколения и способны решать широкий спектр задач. В ходе мировой премьеры в Египте мы представим новинки вместе с российским самолетом пятого поколения Су-57Э", - заявили в "Ростехе".

Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября.