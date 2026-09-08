Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 94 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 7 сентября силы Центрального командования перенаправили 94 коммерческих судна, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.