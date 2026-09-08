Поиск

Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94
Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американские ВМС с момента возобновления морской блокады Ирана перехватили уже 94 связанных с этой страной торговых судна, которые направлялись в ее порты или выходили из них, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 7 сентября силы Центрального командования перенаправили 94 коммерческих судна, вывели из строя три и взяли на абордаж два, чтобы обеспечить полное соблюдение блокады", - говорится в сообщении.

ВМС США 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. Тогда силы Центрального командования перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 08 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ВМС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

 Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

 Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

Премьер Сербии предложил Вучичу распустить парламент и объявить дату проведения выборов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уиткофф по итогам поездки в РФ и на Украину заявил о значительных успехах в урегулировании

В Белграде прошли похороны Ратко Младича

 В Белграде прошли похороны Ратко Младича

FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

 FT узнала, что Уиткофф и Кушнер привезли в Москву и Киев обновленные документы по урегулированию на Украине

В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству

 В ООН опасаются, что развитие ИИ угрожает человечеству
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3666 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11607 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов