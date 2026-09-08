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Норвегия планирует до конца года провести переговоры с Россией по безопасности на море

В посольстве РФ подтвердили, что между сторонами сохраняются рабочие каналы связи

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Норвегия намерена до конца 2026 года провести консультации с Россией по предотвращению инцидентов в открытом море, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря штаба Вооруженных сил (ВС) королевства Руне Хаарстада.

"В ноябре или декабре мы планируем провести переговоры с российской стороной в рамках протокола INCSEA (Соглашения о предотвращении инцидентов на море - "Известия"). Ответственность за организацию и проведение встречи возложена на штаб Вооруженных сил Норвегии, а возглавит ее заместитель главы оперативного командования ВС Норвегии", - сказал Хаарстад в беседе с изданием.

По его словам, осенью планируются обсуждения с российской пограничной службой и береговой охраной, а также еженедельные переговоры с Северным флотом в обычном режиме - как со значимым каналом обеспечения безопасности в Арктическом регионе, уточняется в статье.

Между тем в посольстве РФ в Норвегии газете подтвердили, что пограничные службы двух государств ежегодно проводят рабочие встречи. Кроме того, сохраняется канал связи между оперативными службами Северного флота и ВС Норвегии для обмена информацией о чрезвычайных ситуациях.

В российском диппредставительстве также сообщили, что в декабре 2025 года в Москве военные эксперты России и Норвегии обсудили выполнение соглашения 1990 года о безопасности на море за пределами территориальных вод.

"Однако эти механизмы не работают в полную силу, поскольку норвежская сторона и ее союзники по НАТО идут по пути эскалации в Арктике, повышая риски и конфликтный потенциал", - обратили внимание российские дипломаты.

Норвегия НАТО Арктический регион Северный флот
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