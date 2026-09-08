Поиск

Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

Глава Минфина Израиля призвал в ответ выслать посла королевства из страны

Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания намерена уже во вторник объявить о введении экономических ограничений в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Guardian.

По информации издания, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд объявит о запрете на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях.

Тем временем источники издания The New York Times заявили, что объявленные меры могут также включать санкции в отношении компаний, помогающих строить поселения.

В свою очередь Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что, помимо запрета на импорт товаров, произведенных в поселениях, новые меры будут включать адресные санкции в отношении израильских организаций и частных лиц.

The Guardian добавляет, что Милибэнд также намерен заявить о поддержке принципа двух государств для решения палестино-израильского конфликта и о необходимости защиты прав палестинцев и соблюдения норм международного права.

Ожидается, что в своем выступлении перед членами парламента Милибэнд более жестко, чем его предшественники, укажет на "гуманитарную несправедливость", с которой сталкиваются палестинцы в секторе Газа.

Издание отмечает, что вмешательство Милибэнда последовало после того, как опрос, опубликованный The Guardian, показал, что британцы всех политических взглядов "решительно выступают" за запрет торговли с израильскими поселениями.

Согласно опросу, проведенному Opinium, только 18% взрослого населения Великобритании выступают против запрета на торговлю товарами с израильскими поселениями. При этом 46% выступают "за".

Израиль уже отреагировал на сообщения СМИ о готовящемся объявлении.

Так, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал выслать из страны посла Великобритании в Израиле.

"Вышвырните британского посла сегодня же!" - написал Смотрич в соцсети X.

По его словам, "британский мандат в Израиле закончился".

Он назвал Великобританию "страной, захваченной радикальным исламом, которая пытается спастись от экономического и социального упадка, нападая на евреев и Государство Израиль".

В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал Израиль признать суверенитет Аргентины над спорными Мальвинскими (британское название - Фолклендскими) островами и "ввести санкции против Великобритании до тех пор, пока продолжается (их - ИФ) оккупация".

Он обвинил Лондон в "насильственном захвате" островов и "краже денег аргентинского народа".

Хроника 07 октября 2023 года – 08 сентября 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Великобритания Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива в ответ на экономические санкции

Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

 Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

 Число перехваченных США судов после возобновления блокады Ирана достигло 94

На ЗАЭС восстановили внешнее энергоснабжение от линии "Ферросплавная-1"

Что произошло за день: понедельник, 7 сентября

Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

 Латвия планирует запретить автобусные пассажирские перевозки в РФ и Белоруссию

Премьер Сербии предложил Вучичу распустить парламент и объявить дату проведения выборов

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Уиткофф по итогам поездки в РФ и на Украину заявил о значительных успехах в урегулировании

В Белграде прошли похороны Ратко Младича

 В Белграде прошли похороны Ратко Младича
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3668 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2524 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11607 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 457 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 116 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 186 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов