Великобритания объявит о запрете торговли с израильскими поселениями

Глава Минфина Израиля призвал в ответ выслать посла королевства из страны

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания намерена уже во вторник объявить о введении экономических ограничений в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Guardian.

По информации издания, министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд объявит о запрете на торговлю товарами, произведенными в израильских поселениях.

Тем временем источники издания The New York Times заявили, что объявленные меры могут также включать санкции в отношении компаний, помогающих строить поселения.

В свою очередь Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что, помимо запрета на импорт товаров, произведенных в поселениях, новые меры будут включать адресные санкции в отношении израильских организаций и частных лиц.

The Guardian добавляет, что Милибэнд также намерен заявить о поддержке принципа двух государств для решения палестино-израильского конфликта и о необходимости защиты прав палестинцев и соблюдения норм международного права.

Ожидается, что в своем выступлении перед членами парламента Милибэнд более жестко, чем его предшественники, укажет на "гуманитарную несправедливость", с которой сталкиваются палестинцы в секторе Газа.

Издание отмечает, что вмешательство Милибэнда последовало после того, как опрос, опубликованный The Guardian, показал, что британцы всех политических взглядов "решительно выступают" за запрет торговли с израильскими поселениями.

Согласно опросу, проведенному Opinium, только 18% взрослого населения Великобритании выступают против запрета на торговлю товарами с израильскими поселениями. При этом 46% выступают "за".

Израиль уже отреагировал на сообщения СМИ о готовящемся объявлении.

Так, министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал выслать из страны посла Великобритании в Израиле.

"Вышвырните британского посла сегодня же!" - написал Смотрич в соцсети X.

По его словам, "британский мандат в Израиле закончился".

Он назвал Великобританию "страной, захваченной радикальным исламом, которая пытается спастись от экономического и социального упадка, нападая на евреев и Государство Израиль".

В свою очередь министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир призвал Израиль признать суверенитет Аргентины над спорными Мальвинскими (британское название - Фолклендскими) островами и "ввести санкции против Великобритании до тех пор, пока продолжается (их - ИФ) оккупация".

Он обвинил Лондон в "насильственном захвате" островов и "краже денег аргентинского народа".