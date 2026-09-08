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Иран пригрозил США полной блокадой Ормузского пролива в ответ на экономические санкции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Экономическое воздействие Вашингтона на Тегеран чревато полной блокадой иранскими военными всего района Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи.

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"В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена", - написал Резаи в соцсети X.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

В августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте.

В начале сентября глава Минфина США Скотт Бессент сообщил о присоединении ЕС к кампании экономического давления на Иран.

Хроника 28 февраля – 08 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Персидский залив США Иран Тегеран
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