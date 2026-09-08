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Пентагон сохраняет крупную группировку тактической авиации вблизи Ирана

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Американское военное командование продолжает сохранять на ближневосточных базах вблизи Ирана крупную группировку тактической авиации в составе более 230 истребителей и штурмовиков, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

В последние две недели, по данным портала Itamilradar, в рамках ротации проводится замена части эскадрилий истребителей на Ближнем Востоке, однако их общее количество не сокращается.

Американские боевые самолеты по-прежнему базируются в Иордании, где размещена большая их часть, в Израиле, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах.

Всего в распоряжении Центрального командования ВС США на ближневосточных базах сейчас находится примерно 208 истребителей, в том числе 65 F-35A/C, 64 F-15E, 61 F-16C, 12 F/A-18C/D и 6 EA-18G, а также 30 штурмовиков A-10.

При этом на двух авианосцах и авианесущем большом десантном корабле, которые находятся на боевом дежурстве в Аравийском море к юго-востоку от Ирана, размещено еще более 110 истребителей, в том числе F/A-18 и F-35.

Как сообщала на минувшей неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, глава Пентагона Пит Хегсет продлил пребывание группировки американских войск на Ближнем Востоке до 2027 года.

По словам источников, Хегсет сохраняет развернутую в регионе группировку в составе 50 тыс. военнослужащих, 19 военных кораблей, в том числе двух авианосцев и 13 ракетных эсминцев, частей ПВО, многочисленных эскадрилий истребителей, а также частей 82-й воздушно-десантной дивизии.

Источники отмечают: это свидетельствует о том, что военный конфликт с Ираном может затянуться до следующего года, а также что администрация президента США Дональда Трампа хочет сохранить мощные наступательные возможности на случай эскалации боевых действий.

Хроника 28 февраля – 08 сентября 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Пентагон
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