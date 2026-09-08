В Госдепе предостерегли Иран от попыток шантажировать мировую экономику блокадой Ормуза

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - В Вашингтоне заявили, что не позволят Тегерану держать мировую экономику в заложниках блокадой Ормузского пролива, передает "Аль Джазира" со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США.

"Мы продолжим принимать решительные меры против попыток Ирана шантажировать мировую экономику. Мы не позволим Ирану нарушать судоходство в Ормузском проливе и держать мировую экономику в заложниках", - сообщил телеканалу представитель Госдепа.

По его словам, Вашингтон координирует свои усилия с партнерами в регионе.

Ранее в ночь на вторник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что экономическое воздействие Вашингтона на Тегеран чревато полной блокадой иранскими военными всего района Ормузского пролива.

"В последние дни Вашингтон получил четкое предупреждение о новых иранских ракетах. Экономическая война будет встречена морской зоной отчуждения через Персидский залив до периметра блокады. Оперативная стратегия в отношении американских кораблей и баз была фундаментально пересмотрена", - написал Резаи в соцсети X.

В понедельник в МИД Ирана заявили, что Тегеран обладает законным правом принимать меры для защиты своих интересов в связи с морской блокадой и санкциями, введенными США.

В августе Вашингтон начал операцию "Экономический изгой", цель которой - усилить финансовую изоляцию Тегерана и заставить его уступить в конфликте.