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Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской

Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской
Папа Лев XIV посещает святилище Богоматери Доброго Совета 7 сентября 2026 года в Дженаццано, Италия
Фото: Simone Risoluti/Vatican Pool/Getty Images

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Папа Лев XIV в понедельник посетил святилище Богоматери Доброго Совета в Дженаццано к югу от Рима, где открыл новую фреску с собственным изображением, сообщает CBS News.

Фреска, размещенная на верхнем карнизе базилики, запечатлела понтифика в молитве. Лев XIV прибыл в святилище 10 мая 2025 года -- через два дня после избрания. Это был его первый выход в качестве понтифика.

Перед началом мессы, которую Лев XIV совершил вместе с августинцами, он отметил особое значение святилища для своего ордена. Место является центром паломничества с XV века и находится под управлением августинских братьев. В начале XX века папа Лев XIII присвоил храму статус малой базилики и расширил прилегающий монастырь.

Во время проповеди, приуроченной к празднику Рождества Богородицы, Лев XIV процитировал запись, оставленную им в книге гостей в 2025 году. Тогда понтифик писал, что после избрания почувствовал "необходимость и глубокое желание" помолиться перед образом Богоматери Доброго Совета, "которая сопровождала его всю жизнь".

Ватикан сообщил, что по завершении летнего периода понтифик активизирует публичную деятельность. В ближайшее время формируется программа осенних конференций и аудиенций, а также готовятся зарубежные поездки - во Францию в конце сентября и в Уругвай, Аргентину и Перу в ноябре.

Ватикан Рим Лев XIV
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Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской

 Визит папы римского Льва XIV в Дженаццано увековечили фреской

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