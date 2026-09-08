Трамп считает, что после завершения конфликта с Ираном цены на нефть в США резко упадут

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Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предположил, что цены на нефть резко упадут после завершения конфликта с Ираном.

"Цены на нефть резко упадут, (...) когда мы выиграем войну с Ираном. Три доллара за галлон, а в конечном счете - ниже двух долларов за галлон", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что падение произойдет быстро.

Трамп еще раз заявил, что "у Ирана никогда не будет ядерного оружия".