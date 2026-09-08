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Президент Киргизии Садыр Жапаров сменил министра юстиции

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Аяз Баетов освобожден от должности министра юстиции в связи с переходом на другую работу, сообщает во вторник пресс-служба киргизского лидера.

Другим указом президента Алмаз Айылчиев назначен исполняющим обязанности министра юстиции. Ранее он был заведующим отделом правового обеспечения администрации президента.

Кандидатура Айылчиева вносится для согласования в парламент страны.

Аяз Баетов был министром юстиции Киргизии с 2021 года.

Садыр Жапаров Киргизия
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