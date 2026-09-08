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В Казахстане оцифровали данные более 23 тыс. водных объектов

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Национальная информационная система водных ресурсов (НИСВР) введена в промышленную эксплуатацию в Казахстане, сообщило во вторник министерство водных ресурсов и ирригации страны.

"Она (система - ИФ) объединяет данные о водных объектах, водохозяйственной инфраструктуре, водопользователях, подземных водах и других элементах отрасли. Ее основная задача - обеспечить формирование единой, достоверной и актуальной базы данных для принятия управленческих решений", - говорится в сообщении ведомства.

По информации министерства, на сегодняшний день в НИСВР оцифрованы и структурированы данные по более чем 23 тыс. водных объектов, включая 17 758 рек, 3 148 озер и 1 207 гидротехнических сооружений.

Кроме того, в системе зарегистрировано порядка 3 тыс. организаций и более 4 тыс. пользователей, занесены около 9 тыс. цифровых паспортов водохозяйственных и гидротехнических сооружений.

"Функционал Национальной информационной системы водных ресурсов включает ведение водного баланса, учет и анализ водопользования, мониторинг состояния водохранилищ, работу с данными по трансграничным водным объектам, а также космический мониторинг. Внедрение НИСВР позволит выстроить комплексную, многоуровневую систему управления водными ресурсами для устойчивого развития экономики и обеспечения водной безопасности страны", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, слова которого приведены в сообщении.

Министерство также ввело в опытную эксплуатацию Систему раннего прогнозирования водопотребления, предусматривающую заключение с потребителями электронных договоров по подаче воды по каналам, онлайн-оплату и автоматизированный расчет водных ресурсов.

"На сегодня процесс заключения договоров полностью переведен в электронный формат, с начала года с аграриями подписано свыше 29 тыс. соглашений", - отметили в ведомстве.

Казахстан
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