США представят в СБ ООН резолюцию из-за препятствий со стороны Ирана инспекциям МАГАТЭ

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Вашингтон в ближайшие дни усилит дипломатическое давление на Тегеран, предложив резолюцию ООН, требующую от Ирана "незамедлительно устранить нарушения" и восстановить доступ для ядерных инспекций, сообщает Bloomberg.

Согласно копии двухстраничного документа, с которым ознакомилось агентство, резолюция США требует от Ирана "срочно устранить нарушения" и разрешить проверки для обеспечения непереключения ядерных материалов (обязанность не использовать изначально предназначенные для мирных целей ядерные материалы для создания оружия - ИФ).

Ожидается, что о планах будет объявлено на заседании Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии в Вене, которое началось в понедельник и продлится до 11 сентября.

Bloomberg отмечает, что Китай и Россия вряд ли поддержат новые действия против Тегерана.

Тем временем генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы не могут попасть на ядерные объекты Ирана.

"Нет никаких договоренностей, нет никакой информации, и нам говорят, что они не будут сотрудничать, пока не будет достигнуто какое-то соглашение в рамках более широких политических переговоров", - заявил генеральный директор МАГАТЭ на брифинге в понедельник.

В Тегеране в свою очередь заявили, что призывы возобновить инспекции "бессмысленны" на фоне продолжающихся военных ударов, поскольку ситуация на местах остается слишком опасной.

Представительство Ирана при ООН заявило в своем аккаунте X, что МАГАТЭ "должно в первую очередь призвать агрессоров - США и израильский режим - прекратить нападения на охраняемые мирные ядерные объекты или угрозы в их адрес".

По мнению миссии, до тех пор, пока ядерное агентство ООН и Совет Безопасности ООН не выполнят возложенные на них обязанности, "Иран имеет полное право самостоятельно защищать свои национальные интересы".

В начале сентября 2025 года МАГАТЭ и иранская сторона достигли в Каире соглашения об условиях для возобновления деятельности экспертов международной организации в Иране. Специалистов допустили на иранские объекты, не затронутые бомбардировками. Однако позднее санкции ООН, приостановленные в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) от 2015 года, вновь вступили в силу. 18 октября в связи с истечением срока прекратил действовать СВПД, после чего в Иране заявили, что "все пункты, включая ограничения на иранскую ядерную программу и связанные с ней механизмы, считаются отмененными". В итоге Тегеран прекратил выполнение договоренностей с МАГАТЭ, достигнутых в Каире.