Треть поставок Эстонией боеприпасов Украине не дошла до адресата

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Около трети поставок боеприпасов для Украины на выделенные Эстонии деньги до адресата не дошла, пишет эстонская газета Postimees со ссылкой на данные Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK).

"Эстония должна была поставить Украине боеприпасы на общую сумму 585 млн евро на средства Европейского фонда мира (EPF) и других стран-доноров, чьи имена не разглашаются. Однако поставки почти на треть от общего объема, на сумму 183 млн евро, не состоялись. При этом есть риск, что 72 млн евро из этой суммы эстонским налогоплательщикам придется списать в убыток", - говорится в статье.

Деньги из замороженных российских активов выделялись EPF и странами-донорами для закупки различных видов боеприпасов по всему миру и их последующей передачи Украине.

На них было заключено 19 контрактов на поставку 28 типов боеприпасов. Из 585 млн евро эстонское государство на сегодняшний день использовало 346 млн, на которые было получено 160 тыс. единиц боеприпасов, в основном артиллерийских снарядов калибра 122-155 мм. Успешно выполненных контрактов - 10. Еще 2 контракта на сумму 57 млн евро находятся в стадии выполнения.

Однако 7 из 19 контрактов оказались проблемными и были полностью расторгнуты. В рамках этих сделок Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) произвел предоплату на сумму 72 млн евро, но ожидаемые боеприпасы так и не получил.

В общей сложности Украине не было поставлено боеприпасов на 183 млн евро - почти треть от той суммы, что была доверена Эстонии для закупки.

В течение сентября в Эстонию должны прибыть следователи Европейской комиссии, которые выяснят, выполнила ли Эстония свои обязательства по проявлению должной осмотрительности. От этого может зависеть, придется ли Эстонии возвращать 60-70 млн евро (в зависимости от исхода судебных разбирательств, отмечает издание.

На фоне неразберихи с частью пропавших денег министр обороны Ханно Певкур на минувшей неделе взял политическую ответственность на себя и подал в отставку.