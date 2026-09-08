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Что случилось этой ночью: вторник, 8 сентября

Атака БПЛА на Саратов, отставка замглавы Росавиации Сергея Страмоуса, Карен Хачанов обыграл Лернера Тьена

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки БПЛА на Саратов повреждена гражданская инфраструктура, есть пострадавшие, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

- Экономическое воздействие Вашингтона на Тегеран может привести к полной блокаде иранскими военными всего района Ормузского пролива, заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи.

- Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Сергея Страмоуса от должности замглавы Росавиации. Он курировал вопросы поддержания летной годности, а также сертификации воздушных судов.

- Норвегия намерена до конца 2026 года провести консультации с Россией по предотвращению инцидентов в открытом море, сообщил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад.

- Великобритания планирует во вторник объявить о введении экономических ограничений в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщила The Guardian.

- Российский теннисист Карен Хачанов победил представителя США Лернера Тьена в четвертом круге турнира Большого шлема US Open-2026 в Нью-Йорке. Мирра Андреева обыграла Анастасию Потапову.

- Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33", отстыковавшийся в понедельник от МКС, был затоплен в Тихом океане.

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