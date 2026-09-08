Глава Минобороны Южной Кореи надеется на возобновление диалога между США и КНДР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк рассчитывает на возобновление диалога между Северной Кореей и США.

"Я очень надеюсь, что диалог между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном принесет плоды, несмотря на различные трудности", - сказал Ан Гю Бэк в ходе первой сессии пленарного заседания Seoul Defense Dialogue в Сеуле.

Он отметил, что правительство Южной Кореи продолжит создавать условия для диалога с Пхеньяном.

В качестве примера министр привел прекращение работы и демонтаж громкоговорителей для вещания в сторону КНДР и возобновление работ по поиску останков погибших в районе высоты Пэкма.

По его мнению, сдерживание и диалог должны идти рука об руку.

"Мир не может быть достигнут только за счет укрепления военной мощи", - добавил он.

Ранее президент США заявлял, что рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в этом году.

В августе Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".