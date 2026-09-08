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Глава Минобороны Южной Кореи надеется на возобновление диалога между США и КНДР

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк рассчитывает на возобновление диалога между Северной Кореей и США.

"Я очень надеюсь, что диалог между президентом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном принесет плоды, несмотря на различные трудности", - сказал Ан Гю Бэк в ходе первой сессии пленарного заседания Seoul Defense Dialogue в Сеуле.

Он отметил, что правительство Южной Кореи продолжит создавать условия для диалога с Пхеньяном.

В качестве примера министр привел прекращение работы и демонтаж громкоговорителей для вещания в сторону КНДР и возобновление работ по поиску останков погибших в районе высоты Пэкма.

По его мнению, сдерживание и диалог должны идти рука об руку.

"Мир не может быть достигнут только за счет укрепления военной мощи", - добавил он.

Ранее президент США заявлял, что рассчитывает провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном позже в этом году.

В августе Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Ким Чен Ын КНДР США Сеул
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